РИАМО - 22 июн. С 00:01 до 23:59 24 июня на восьми улицах в центре города изменится схема движения, улицы станут двусторонними, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«Обращаем внимание автомобилистов, что на всех этих улицах будут временно ликвидированы парковки», - говорится в сообщении.

Речь идет о 3-й улице Ямского Поля от дома 26А до пересечения с улицей Правды, Дегтярном переулке от Тверской улицы до Малой Дмитровки, улице Малая Бронная от Спиридоньевского переулка до Садовой-Кудринской улицы, Спиридоньевском переулке от дома 9с1 до Малой Бронной улицы, Никитском переулке от Тверской улицы до Большой Никитской, улице Петровка от Рахмановского переулка до Страстного бульвара, Рахмановском переулке от улицы Петровка до Неглинной и Старопименовском переулке от Тверской улицы до Малой Дмитровки.

ЦОДД рекомендует заранее планировать маршруты с учетом планируемых ограничений.

С подробными схемами можно ознакомиться на едином транспортном портале.

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