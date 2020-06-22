РИАМО - 22 июн. С 23 июня в «Лужниках» снова можно будет посещать бассейны, играть в теннис и футбол, в этот день для посетителей впервые после вынужденного перерыва открываются аквакомплекс, летний плавательный комплекс, теннисные корты и футбольные поля, говорится в сообщении пресс-службы спорткомплекса «Лужники».

«Учитывая, что дальние морские курорты нам будут доступны еще нескоро, возможность великолепного и разнообразного отдыха у воды и в воде причем совсем рядом - в центре Москвы - становится особенно ценной. Свою работу начнет большой аквакомплекс – один из самых популярных городских курортов столицы», - говорится в сообщении.



Уже со вторника посетителям аквакомплекса будут доступны спортивные, плавательные и гидромассажные бассейны, кафе, игровые площадки для детей.



Гости смогут поплавать в волновом бассейне и в «медленной реке», а малыши – в детском водном городке. Позагорать можно будет на террасе с шезлонгами.

Открывается термальный комплекс: восемь видов бань и саун, контрастные бассейны и души впечатлений. Всем, кто тренируется в спортивных бассейнах, в качестве бонуса для восстановления сил - час отдыха в термах в подарок. Единственное исключение пока - водные горки аквапарка. Они временно закрыты.



Сейчас стоимость билета на 3-часовое посещение с доступом в бассейны аквапарка, термы и террасу с шезлонгами в будни для взрослых составит 1,5 тысячи рублей, в выходные - 1,9 тысячи рублей. Для детей от 7 до 14 лет в будни – 350 рублей, в выходные – 500 рублей. Дети до 7 лет посещают комплекс бесплатно.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве возобновляется деятельность турагентств с 23 июня. Но организация экскурсий пока невозможна.

- Россиянам придется соблюдать «масочный» режим и пользоваться антисептиками до конца осени, сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Она добавила, что вирус никуда не уходит, однако, возможно, «он не такой активный».

- Все популярные туристические направления внутри России откроются для отечественных путешественников к началу июля. Первый туристический авиарейс из Москвы в Сочи отправился в понедельник.

- Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное тестирование на антитела к Covid‑19. Всем желающим принять участие нужно пройти анкетирование на сайте. Дополнительную информацию можно также получить по телефонам: 8(495)452-18-20 или 8(495)582-91-73.

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.