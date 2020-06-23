РИАМО - 23 июн. Cо вторника в офлайн-формате возобновит работу демонстрационный павильон Московских центральных диаметров, расположенный на площади у Киевского вокзала, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 19 марта павильон МЦД работал в онлайн-режиме. За это время на официальной странице проекта в Instagram прошли 35 прямых эфиров. Самыми яркими мероприятиями стали транспортный квиз, интервью с первой в России женщиной-машинистом электропоезда и экскурсия по павильону МЦД в рамках акции «Ночь Музеев», - говорится в сообщении.

Всего онлайн-мероприятия павильона МЦД посмотрели более 70 тысяч раз. После открытия павильона разработают специальную программу онлайн-мероприятий. Пассажиры смогут не только посещать лекции и мастер-классы в павильоне МЦД, но и участвовать в активностях в социальных сетях.

Чтобы попасть в павильон, необходимо предварительно записаться на сайте московского метро в разделе «Павильон».

Посетители должны быть в масках и перчатках. В выставочном зале могут одновременно находиться не более 25 человек.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

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- Россиянам придется соблюдать «масочный» режим и пользоваться антисептиками до конца осени, сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Она добавила, что вирус никуда не уходит, однако, возможно, «он не такой активный».

- Все популярные туристические направления внутри России откроются для отечественных путешественников к началу июля. Первый туристический авиарейс из Москвы в Сочи отправился в понедельник.

- Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное тестирование на антитела к Covid‑19. Всем желающим принять участие нужно пройти анкетирование на сайте. Дополнительную информацию можно также получить по телефонам: 8(495)452-18-20 или 8(495)582-91-73.

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

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