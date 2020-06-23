РИАМО – 23 июн. Со вторника в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания снова будут проводить торжественные церемонии регистрации брака.

При этом в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания необходимо надевать защитные маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. После каждой церемонии в залах будут проводить санитарную обработку, проветривать помещения.

С 26 июня также в Москве вновь будут проводить регистрации браков на необычных площадках.

До этого брак можно было зарегистрировать только без гостей и фотографов. В этот период браки заключили свыше 5 тысяч пар молодоженов. Примерно треть молодоженов решили зарегистрировать браки позднее.

Больше всего браков в этот период зарегистрировали в Грибоедовском ЗАГСе, там поженились 400 пар. Молодожены старались, несмотря на ограничения, сделать день бракосочетания праздничным – они вели трансляции в социальных сетях, надевали креативные защитные маски и так далее.

За время самоизоляции в единую справочную службу города поступило свыше 38 тысяч звонков с вопросами, посвященными работе отделов ЗАГС. Сотрудники органов дали консультации примерно 5 тысячам молодоженов.

Самым популярным летним днем для заключения брака является День семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля. В этом году в праздник планируют заключить браки порядка 300 пар.

Со вторника в Москве вступает в силу третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Гостей начнут принимать рестораны и кафе, стартует пассажирская навигация по Москве-реке.

Ограничения в городе снимают на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом. Количество выявляемых случаев и госпитализаций снижается. Город практически вернулся к обычному ритму жизни.

Однако жители пока что должны носить защитные маски и перчатки в общественных местах.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве возобновляется деятельность турагентств с 23 июня. Но организация экскурсий пока невозможна.

- Россиянам придется соблюдать «масочный» режим и пользоваться антисептиками до конца осени, сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Она добавила, что вирус никуда не уходит, однако, возможно, «он не такой активный».

- Все популярные туристические направления внутри России откроются для отечественных путешественников к началу июля. Первый туристический авиарейс из Москвы в Сочи отправился в понедельник.

- Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное тестирование на антитела к Covid‑19. Всем желающим принять участие нужно пройти анкетирование на сайте. Дополнительную информацию можно также получить по телефонам: 8(495)452-18-20 или 8(495)582-91-73.

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.