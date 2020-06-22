РИАМО - 22 июн. В Москве и области возможны дожди в течение почти всей текущей недели, они будут чередоваться с ясной погодой, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Во вторник, 23 июня, скажется влияние атмосферного фронта южного циклона. Ночью небольшой дождь, местами умеренный, в отдельных районах гроза, в Москве — 12-14 градусов, по области — 10-15 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, 3- 8 метров в секунду. Днем дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, в Москве — 17-19 градусов, по области — 16-21 градус, ветер восточный, юго-восточный, 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Преимущественно без осадков будет 24 июня, станет теплее. Ночью в Москве — 10-12 градусов, по области — 7-12 градусов, днем в Москве — 23-25 градусов, по области — 21-26 градусов, ветер северный, 6-11 метров в секунду.

Ночью 25 июня в Москве будет 10-12 градусов, по области — 7-12 градусов, днем в Москве — 23-25 градусов, по области — 21-26 градусов. Ветер северный, 6-11 метров в секунду.

Ночью 26 июня будет 12-17 градусов, днем - 25-30 градусов. 27 июня ночью —14-19 градусов, днем — 26-31 градус.