РИАМО - 22 июн. Еще четыре города в Подмосковье присоединяются к проекту «Кинопаркинг», в 10 городах можно будет бесплатно увидеть лучшие отечественные и зарубежные фильмы, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Ранее в число участников проекта «Кинопаркинг» вошли автокинотеатры на парковках торговых центров в Домодедове, Балашихе, Пушкине, а также в парках Одинцова, Сергиева Посада, Солнечногорска и на парковке МВК «Новый Иерусалим».

«Теперь автокинотеатры откроются на парковках дворца спорта «Восток» в Орехово-Зуеве, центра культурного развития «Юбилейный» в Дрезне, торгового центра «Глобус» в Электростали и в парке культуры и отдыха «Березовая роща» в Дмитрове», - говорится в сообщении.

На этой неделе на парковке торгового центра «Глобус» в Балашихе можно будет посмотреть: 26 июня - «Сестренка», «Лови момент», 27 июня - «Как я стал русским», «Анна Каренина. История Вронского», 28 июня - «Это не навсегда», «Дорогой папа».

На парковке ТРЦ «Акварель» в Пушкине: 26 июня - «Семь ужинов». 27 июня: «Как я стал русским». В парке культуры и отдыха «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде 22 июня: «Судьба человека».

На территории музея «Новый Иерусалим» в Истре 22 июня - «Судьба человека». 27 июня - «На луне».

На парковке торгового центра «Торговый квартал» в Домодедове: 27 июня - «Ржев», 28 июня - «Побег из Шоушенка».

На парковке Дворца спорта «Восток» в Орехово-Зуеве: 26 июня - «Марафон желаний».

На парковке ЦКР «Юбилейный» в Дрезне (Орехово-Зуево): 26 июня - «На Луне».

На парковке ТЦ «Глобус» в Электростали: 24 июня - «Ржев», 24 июня - «Коридор бессмертия» и «История одного назначения».

На территории «Городского парка» в Солнечногорске: 22 июня - «Судьба человека».