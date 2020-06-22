РИАМО - 22 июн. Карантин по бешенству животных, установленный на ряде территорий Можайского городского округа в апреле 2020 года, отменили, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Отменить с даты подписания (19 июня года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 14 апреля 2020 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Криушино Можайского городского округа», – говорится в документе.

Карантин также сняли на территории от восточной границы деревни Старое Село до Южной границы деревни Татариново, далее до северной границы поселка Гидроузел, далее до восточной границы деревни Старое Село.

Бешенство – это смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо сразу обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной – она вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.