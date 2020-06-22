РИАМО - 22 июн. По итогам конкурса на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности 51 учитель в Подмосковье получит поощрение в размере 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В Подмосковье прошел ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. По итогам конкурса победу одержал 51 подмосковный учитель, все они получат премию в размере 200 тысяч рублей», – сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она добавила, что все выплаты педагоги получат к профессиональному празднику – Дню учителя. Победителей определяли экспертные комиссии. Лучших учителей выбирает само педагогическое сообщество. Успехи педагогов отметили не только на региональном, но и на федеральном уровне.

Конкурс проводится на основании указа президента РФ «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности».