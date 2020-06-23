РИАМО – 23 июн. В столице со вторника снимут ограничения на посещение детских и спортивных площадок в рамках третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, соответствующий указ ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Помимо площадок, во вторник заработают футбольные поля, уличные тренажеры, будут открыты беседки и другая общественная инфраструктура во дворах, парках и скверах.

В Москве стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Собянин ранее сообщил, что среднее число госпитализаций снизилось до 501 в день, примерно на 15%. Кроме того, сократилось число случаев внебольничной пневмонии.

Горожане пока должны носить в общественных местах маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не допустить распространения вируса.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как не допустить заражения ребенка коронавирусом. Так, нужно объяснить ребенку, что нельзя брать пальцы в рот, тереть глаза и дотрагиваться до лица. После прогулки и перед едой детям нужно обязательно мыть руки с мылом. Кроме того, стоит брать в расчет, сколько детей играют на детской площадке.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве возобновляется деятельность турагентств с 23 июня. Но организация экскурсий пока невозможна.

- Россиянам придется соблюдать «масочный» режим и пользоваться антисептиками до конца осени, сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Она добавила, что вирус никуда не уходит, однако, возможно, «он не такой активный».

- Все популярные туристические направления внутри России откроются для отечественных путешественников к началу июля. Первый туристический авиарейс из Москвы в Сочи отправился в понедельник.

- Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное тестирование на антитела к Covid‑19. Всем желающим принять участие нужно пройти анкетирование на сайте. Дополнительную информацию можно также получить по телефонам: 8(495)452-18-20 или 8(495)582-91-73.

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.