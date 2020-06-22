РИАМО - 22 июн. Предпринимателей Подмосковья приглашают принять участие в акселераторе Streamline, целью которого является усиление навыков команд, которые обладают высоким потенциалом развития в мире после коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Участников ждет сильный образовательный блок. <…> Это хороший шанс обратить на себя внимание крупных инвесторов и институтов развития экосистемы технологического предпринимательства: фонда DaVinci Capital, IT-кластера «Сколково», ГК Softline и руководителей крупных корпораций», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Правительство региона учредило особую номинацию для подмосковных участников. Победитель получит приз, который будет включать в себя различные услуги для реализации проекта на общую сумму 1,5 миллиона рублей.

В число основных экспертов входят: основатель международной компании Ecwid — платформы для электронной коммерции с более чем 1,5 миллиона пользователей, соучредитель компании X-Cart Руслан Фазлыев, управляющий директор российского офиса «Лаборатории Касперского» Михаил Прибочий, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Константин Паршин и другие.

Предпочтение будет отдаваться командам и компаниям, которые разрабатывают продукты и сервисы, связанные со снижением числа оффлайновых взаимодействий между людьми. К рассмотрению принимаются различные проекты – от новых коммуникационных сервисов и систем управления распределенными командами до решений для дистанционного образования и автоматизированной доставки товаров.

Проект организован совместными силами Мининвеста Подмосковья, венчурного фонда Softline Venture Partners и Московским посевным фондом. Участие в акселераторе бесплатное. Подать заявку можно до 15 сентября по ссылке.