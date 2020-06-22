РИАМО - 22 июн. За первые четыре месяца этого года в Подмосковье родился 24 931 ребенок, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Таким образом, Московская область вышла на 1 место в Центральном федеральном округе по рождаемости и на 24 место в Российской Федерации (в 2019 году – 2 и 57 место соответственно).

«Московская область уделяет большое внимание медицинским организациям родовспоможения. На территории Подмосковья в последние годы создана уникальная система, позволяющая отслеживать любые изменения в состоянии беременной женщины, состоящей на учете, обеспечивая своевременную высокопрофессиональную медицинскую помощь. Благодаря сети современных перинатальных центров нам удалось значительно снизить случаи младенческой и материнской смертности», - отметила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Она добавила, что безопасные и комфортные роды в Подмосковье выбирают не только семьи Московского региона, но и жители других городов и областей России и зарубежья.

При рождении ребенка в Московской области выдается набор «Я родился в Подмосковье», в который входят необходимые вещи для мамы и малыша. Вместо подарка можно получить 20 тысяч рублей.

Кроме того, в регионе реализуется проект «Стань мамой в Подмосковье» — комплексная услуга, которая позволяет женщинам получить документы на малыша, не выходя из палаты.