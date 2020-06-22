РИАМО – 22 июн. Столичная полиция установила подозреваемых в мошенничестве с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, после завершения проверки будет принято процессуальное решение, сообщает Газета.ru.

«В настоящее время устанавливается местоположение указанных лиц», — говорится в сообщении.

После окончания проверки примут процессуальное решение, о котором сообщат в Избирательную комиссию города.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Кроме того, у жителей будет возможность проголосовать с 25 по 30 июня.