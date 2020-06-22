РИАМО - 22 июн. Инновационной системой мониторинга оборудуют столичные коллекторы, с помощью этой системы можно будет в режиме реального времени наблюдать за коммуникациями, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Таким образом, специалисты смогут 24 часа в сутки контролировать состояние коммуникаций.

«В режиме реального времени данные датчиков охранно-пожарной сигнализации, контроля метана, температурного режима выводятся в диспетчерские пункты. Это позволяет непрерывно контролировать все показатели, оперативно отслеживать любые нештатные ситуации, запускать или отключать различные системы и оборудование в коллекторах», - сказал Бирюков.

Пока систему протестировали на коллекторах, расположенных в Зеленограде. Результаты оказались достойными. Теперь на очереди коллекторы в Центральном административном округе.

Полностью систему планируют внедрить до конца следующего года. Благодаря инновационной системе будет повышен уровень безопасности и защищенности более 100 километров сетей коллекторного хозяйства. Кроме того, новшество позволит сократить время реагирования на возможные неполадки.