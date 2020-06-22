РИАМО - 22 июн. В столице стали чаще видеть лосей, в связи с этим специалисты рассказали про жизнь этих животных в черте города, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Популяция лосей в городе стабильна, ее можно разделить условно на две части: лоси, обитающие в национальном парке «Лосиный остров» и прилегающих к нему зеленых территориях, другие живут на территории ТиНАО», — сказал начальник отдела по сохранению биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Сергей Бурмистров.

Он подтвердил, что режим самоизоляции не повлиял на численность и на течение жизни лосей.

Конец весны-начало лета — пик миграции лосей. Годовалые лосята начинают активно передвигаться в пределах своей среды обитания. В это время также происходит массовый отел лосих. Они отгоняют своих прошлогодних лосят, которые случайно выходят в жилые кварталы из любопытства.