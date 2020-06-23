РИАМО – 23 июн. В столице со вторника возобновят свою работу детские сады и библиотеки в режиме свободного посещения, соответствующий указ ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, со вторника учреждения соцзащиты возобновят работу в обычном режиме, центры «Мои документы» будут работать в режиме свободного посещения.

Организации, которые возобновляют работу, должны соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности.

Эти учреждения возобновляют свою работу в рамках третьего этапа снятия ограничений, введенных в городе из-за распространения коронавируса. Сейчас ситуация с Covid-19 в Москве стабилизовалась, прирост новых выявленных случаев коронавируса снизился в четыре раза за месяц. Кроме того, сократилось число госпитализаций.

В то же время в Москве пока продолжает действовать масочно-перчаточный режим.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве возобновляется деятельность турагентств с 23 июня. Но организация экскурсий пока невозможна.

- Россиянам придется соблюдать «масочный» режим и пользоваться антисептиками до конца осени, сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Она добавила, что вирус никуда не уходит, однако, возможно, «он не такой активный».

- Все популярные туристические направления внутри России откроются для отечественных путешественников к началу июля. Первый туристический авиарейс из Москвы в Сочи отправился в понедельник.

- Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное тестирование на антитела к Covid‑19. Всем желающим принять участие нужно пройти анкетирование на сайте. Дополнительную информацию можно также получить по телефонам: 8(495)452-18-20 или 8(495)582-91-73.

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.