РИАМО - 23 июн. Из-за подготовки к проведению в Москве 24 июня парада Победы на ряде улиц в центре города закрыли парковку, она будет недоступна до 13:00 24 июня, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

Так, закрыта парковка на Раушской набережной, Садовнической улице, Садовнической набережной, улице Балчуг, Болотной улице, в Фалеевском переулке, на Болотной площади, Болотной набережной, Новой площади, в Китайгородском проезде, на улице Солянка, Москворецкой набережной, улице Садовая-Триумфальная и Кадашевской набережной.

В связи с проведением в столице парада в честь 75-й годовщины Победы 24 июня с 5:30 до окончания мероприятия для движения транспорта будет закрыт почти весь центр города. C 10:00, пока техника будет возвращаться, некоторые автомобильные дороги в центре и на западе Москвы также перекроют.

Парад Победы на Красной площади в Москве в этом году из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.