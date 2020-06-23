РИАМО – 23 июн. В столице во вторник после трехмесячного перерыва возобновляют работу рестораны и кафе, соответствующий указ ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Из-за распространения коронавируса кафе и рестораны в Москве были закрыты, они могли работать только на доставку. 16 июня в городе открылось около 1 тысячи летних веранд. В центре города летние веранды оказались забронированы на месяц вперед.

Ранее мэр столицы отметил, что кафе и рестораны могут восстановиться за месяц. В последние дни ресторанный бизнес достиг 65% объемов, которые были до начала распространения вируса.

Кроме того, Собянин поддержал идею упрощения системы налогообложения для ресторанного бизнеса.

На фоне стабилизации ситуации с Covid-19 в начале июня в Москве стали постепенно снимать ограничения. Были отменены режим самоизоляции и цифровые пропуска, открылись магазины, салоны красоты, музеи, возобновили свою работу предприятия и организации, которые до этого были вынуждены прекратить деятельность.

Сейчас прирост новых выявленных случаев заражения снизился в четыре раза, сократилось число госпитализаций.

В то же время жители столицы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски и перчатки в общественных местах.

В городе также все еще запрещены массовые мероприятия.

Оставшиеся ограничения в Москве планируют также снимать поэтапно.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве возобновляется деятельность турагентств с 23 июня. Но организация экскурсий пока невозможна.

- Россиянам придется соблюдать «масочный» режим и пользоваться антисептиками до конца осени, сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Она добавила, что вирус никуда не уходит, однако, возможно, «он не такой активный».

- Все популярные туристические направления внутри России откроются для отечественных путешественников к началу июля. Первый туристический авиарейс из Москвы в Сочи отправился в понедельник.

- Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное тестирование на антитела к Covid‑19. Всем желающим принять участие нужно пройти анкетирование на сайте. Дополнительную информацию можно также получить по телефонам: 8(495)452-18-20 или 8(495)582-91-73.

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.