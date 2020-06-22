РИАМО - 22 июн. Сотрудники следственного комитета организовали проверку по сообщению об оставлении детей взаперти в квартире на юго-западе столицы, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов опеки и попечительства по статье 293 УК РФ (халатность).

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что женщина уехала за город и на протяжении нескольких дней оставила пятерых детей в возрасте от двух до 13-ти лет запертыми в квартире, тем самым поставив их жизнь и здоровье под угрозу», – сказала Иванова.

Она добавила, что по данному факту в органах полиции возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В целях установления обстоятельств произошедшего по поручению ГСУ СК России по Москве перед надзорным ведомством инициировали вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его в территориальное подразделение ГСУ СК России по Москве.

Следователи собираются провести комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.