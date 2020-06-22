РИАМО - 22 июн. В мобильном приложении «Подмосковные стройки» теперь можно проверить индекс Covid-безопасности любого муниципалитета региона, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Ранее индекс Covid-19 можно было проверить на «Яндекс.Картах». Сейчас это можно сделать также, нажав на значок вируса в правом верхнем углу в «Подмосковных стройках».

«Данные индекса обновляются каждый день. Теперь проверить соблюдаются ли сантребования на стройках муниципалитета еще проще. Для этого достаточно зайти в наше мобильное приложение, которое мы адаптировали на двух платформах: Android и IOS», - сказал глава Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Текущий индекс городского округа отразится на карте по шкале от нуля до пяти баллов.

Ранее инспекторы Главгосстройнадзора заполнили чек-листы по каждому объекту и проверили соблюдение почти 50 санитарных требований. После этого каждому муниципальному образованию автоматически был сформирован индекс.

Всего в Подмосковье выявили 54 375 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели за все время 25 036 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве возобновляется деятельность турагентств с 23 июня. Но организация экскурсий пока невозможна.

- Россиянам придется соблюдать «масочный» режим и пользоваться антисептиками до конца осени, сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Она добавила, что вирус никуда не уходит, однако, возможно, «он не такой активный».

- Все популярные туристические направления внутри России откроются для отечественных путешественников к началу июля. Первый туристический авиарейс из Москвы в Сочи отправился в понедельник.

- Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное тестирование на антитела к Covid‑19. Всем желающим принять участие нужно пройти анкетирование на сайте. Дополнительную информацию можно также получить по телефонам: 8(495)452-18-20 или 8(495)582-91-73.

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.