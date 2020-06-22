РИАМО - 22 июн. Утром в понедельник в общественном транспорте Московской области более 96% пассажиров позаботились о средствах индивидуальной защиты, маски надели 97% пассажиров автобусов и 96% — железнодорожного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



«Напомним, что ношение масок в общественных местах – на остановках, автобусных и железнодорожных станциях, а также в общественном транспорте по-прежнему является обязательным. Маска снижает риск распространения инфекции и служит барьером между носителями вируса и окружающими», - говорится в сообщении.



В пятницу на подмосковных маршрутах общественного транспорта общее количество пассажиров выросло на 28% по сравнению с прошлой пятницей, граждане совершили 422 тысячи поездок.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

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- В Москве возобновляется деятельность турагентств с 23 июня. Но организация экскурсий пока невозможна.

- Россиянам придется соблюдать «масочный» режим и пользоваться антисептиками до конца осени, сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Она добавила, что вирус никуда не уходит, однако, возможно, «он не такой активный».

- Все популярные туристические направления внутри России откроются для отечественных путешественников к началу июля. Первый туристический авиарейс из Москвы в Сочи отправился в понедельник.

- Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное тестирование на антитела к Covid‑19. Всем желающим принять участие нужно пройти анкетирование на сайте. Дополнительную информацию можно также получить по телефонам: 8(495)452-18-20 или 8(495)582-91-73.

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.