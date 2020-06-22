РИАМО - 22 июн. 757 компаний Подмосковья до 2024 года планируют увеличить производительность труда в рамках национального проекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В первую очередь это представители обрабатывающих отраслей – машиностроения, металлообработки, химической и пищевой промышленности. Сегодня доля продукции обрабатывающего сектора от общего объема промышленного производства региона превышает 85%», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Так, подмосковная компания «Зеленые линии» стала участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Он реализуется министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с Федеральным центром компетенции. Предприятие, специализирующееся на пищевых ингредиентах, сможет увеличить производство кондитерской глазури. В рамках проекта именно этот производственный поток был выбран для оптимизации.

Компания планирует увеличить объемы производства кондитерской глазури минимум на 30%, а также расширить рынок сбыта: этому способствует стабильно высокий спрос на продукт и особая востребованность в летний сезон – глазурь используется для изготовления творожных сырков, тортов, мороженого.

Участие в проекте поможет предприятиям Московской области сохранить и увеличить производственные темпы. А также внедрить инструменты и принципы бережливого производства. Для этих целей более 6 тысяч сотрудников подмосковных предприятий пройдут обучение.