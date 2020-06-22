РИАМО - 22 июн. В Королеве продолжаются работы по благоустройству Акуловского водоканала, накануне их ход обсудили на заседании городского координационного совета и совета по паркам, говорится в сообщении пресс-службы координационного совета Королева.

«Постарались удалить минимальное количество деревьев. Восстановим в 10 раз больше: с подрядчиком уже заключен договор на высадку 400 деревьев. Кроме того, расположение объектов торговли и звуковых колонок на территории зоны не предполагается», – сказал глава Королева Александр Ходырев.

На территории установили освещение и камеры наружного наблюдения. Сейчас там ведут прокладку прогулочных и велодорожек. Их протяженность - около 4 километров. Передвижение транспортных средств на указанной территории не планируется и не предусмотрено.

«Мы реконструируем имеющуюся тропиночную сеть, сейчас обустраиваем велопешеходную дорожку с раздельным движением, чтобы было удобно кататься и гулять в любую погоду», – прокомментировал текущие работы заместитель главы администрации Королева Павел Котов.