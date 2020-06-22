РИАМО - 22 июн. Компания «БАСФ Строительные системы» до конца этого года планирует открыть новый производственно-складской комплекс по выпуску полимерных полов в городском округе Павловский Посад, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках реализации инвестпроекта создадут производство эпоксидных и полиуретановых наливных полов, построят внутриплощадные дороги, а также склад сырья и готовой продукции. Новый комплекс будет размещен на территории действующего предприятия компании BASF по производству красок, лаков и аналогичных материалов.

«Немецкая компания BASF работает в Подмосковье с 2008 года. На протяжении всего этого периода правительство Московской области оказывает компании помощь в получении необходимой разрешительной документации, сопровождает при реализации инвестиционных проектов. Такие принципы взаимодействия с бизнесом обеспечивают высокую инвестиционную привлекательность нашего региона», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Сейчас на предприятии BASF в Подмосковье занято 60 человек. Открытие нового производства позволит трудоустроить еще 25 жителей Московской области.