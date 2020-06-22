РИАМО - 22 июн. Парки Московской области присоединились к акции «Свеча памяти», жителей региона также призвали присоединиться к мероприятию, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

У каждого есть возможность зажечь виртуальную «Свечу памяти» на сайте в понедельник, 22 июня.

«Зажигая виртуальную свечу, мы чтим каждого, кто погиб в Великой Отечественной войне», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ежегодно 22 июня, в День памяти и скорби, в России проходит общенациональная акция – по всей стране зажигаются свечи в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая нашу мирную жизнь.

В 2020 году по причине пандемии коронавирусной инфекции акция «Свеча памяти» проходит в онлайн-формате. Это не только жест памяти. Каждая виртуальная свеча – это один рубль, который выделят на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

День начала Великой Отечественной войны (22 июня) установлен как памятная дата в России – День памяти и скорби – федеральным законом 1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». За время Великой Отечественной войны погибло 27 миллионов граждан СССР.

Именно в этот день в 1941 году Германия напала на СССР без объявления войны. В память об этом трагическом событии в стране вспоминают погибших, проводят шествия со свечами, возлагают цветы к памятникам и воинским мемориалам. В России в этот день приспущены государственные флаги.

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