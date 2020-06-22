РИАМО - 22 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что президент России имеет право быть сильным и возможность дальше избираться, города Подмосковья меняются к лучшему по той или иной президентской программе.

Первого июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию. У жителей также будет возможность проголосовать с 25 по 30 июня. В числе изменений – поправка, в соответствии с которой президент России может баллотироваться на эту должность без учета срока своих полномочий.

«Самое главное — у нас есть наш президент, наш Атлант, который держит всю систему. Если вы посмотрите на города Подмосковья, их больше 50, но каждый меняется к лучшему по той или иной президентской программе — строительство перинатального центра или парка, благоустройство дворов или модернизация системы образования. Все это для нас критически важно. Поэтому наш президент имеет право быть сильным, имеет возможность дальше избираться, а мы будем защищены от непредсказуемых шараханий и событий — это самое главное», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор подчеркнул, что голосование организуют максимально комфортно, удобно и безопасно.

«Если кто-то не может прийти, то к нему придут. Во дворах делаем удобную возможность отдать, проголосовать за Конституцию. В общем все меры безопасности, о которых тоже стоит сказать, обязательно будут предусмотрены, не будет никаких проблем», - добавил Воробьев.

Он надеется, что Московская область, как и всегда, покажет хороший высокий результат.

Губернатор отметил, что в Московской области наблюдается устойчивое снижение по госпитализации зараженных коронавирусом, а также хорошая динамика по выписке из больниц.

«Работают лекарства. <…> Конечно, ждем прививку, которая окончательно позволит нам констатировать, что можно не бояться этого ковида и не планировать из-за него такие гигантские затраты», - уточнил Воробьев.

Ранее губернатор обратил внимание, что сейчас необходимо качественно и оперативно предоставлять регулярные медицинские услуги.

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