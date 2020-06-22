РИАМО - 22 июн. 21 московскому врачу вручили премию «Призвание», торжественную церемонияю провели 18 июня и приурочили ко Дню медицинского работника, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Москва первой в России столкнулась с эпидемией коронавируса, но, несмотря на это, нам удалось в максимально короткие сроки перестроить инфраструктуру здравоохранения. Первым масштабным шагом стало перепрофилирование многопрофильных стационаров. Специалистами был разработан специальный стандарт, по которому открывался каждый стационар», - прокомментировал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Он напомнил, что буквально за два дня был переоборудован новый медицинский комплекс в Коммунарке, который одним из первых принял пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Хрипун подчеркнул, что благодаря оперативной работе по переоборудованию стационаров, взаимодействию с федеральными и частными медицинскими учреждениями в Москве был сформирован большой запас прочности и даже на пике пандемии в больницах хватало коечного фонда.

«Я благодарю врачей, сестер, всех сотрудников, провизоров, фармацевтов, которые обеспечивали нас лекарственными препаратами, необходимыми средствами индивидуальной защиты, строителей и проектировщиков, которые в самые короткие сроки проводили зонирование корпусов больниц, волонтеров, студентов, сотрудников отелей, всех кто поддерживал медиков в этот период», - сказал заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Токарев.



Премия лучшим врачам России «Призвание» - это главная медицинская премия России. Торжественная церемония ежегодно проходит в канун Дня медицинского работника (третье воскресенье июня).



Лучших врачей выбирают в номинациях: «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека», «За создание нового метода лечения», «За создание нового метода диагностики» и «За верность профессии».



За десятки лет лауреатами премии стали более 300 врачей из всех регионов России, которые совершили настоящий прорыв в создании новых методов лечения и диагностики, сделали яркие научные открытия и внесли огромный вклад в развитие мировой медицинской науки.