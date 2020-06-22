РИАМО - 22 июн. 24 июня выходным для отделений почтовой связи по всей стране, для клиентов будут открыты только круглосуточные отделения в Москве на улицах Мясницкой и Уральской, а также на Смоленской площади, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты России» и на сайте компании», - говорится в сообщении.

23 июня отделения «Почты России» будут работать по обычному графику.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в этом году парад в честь Победы в Великой Отечественной войне перенесли с 9 мая на 24 июня. В нем будут участвовать более 13 тысяч военнослужащих и 234 единицы техники.