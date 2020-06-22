РИАМО - 22 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие дни начнется ремонт еще 25 городских поликлиник в рамках программы повышения качества, доступности и комфорта амбулаторной медицинского помощи, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Программа носит комплексный характер и включает повышение квалификации врачей, закупки нового оборудования, цифровизацию и внедрение электронных сервисов, строительство новых поликлиник. Главная часть программы – ремонт существующих зданий. Особенное внимание уделяют объектам, построенным 50-70 лет назад.

«В общей сложности предстоит отремонтировать 135 зданий. До пандемии мы начали ремонт первых 12 объектов, который не прекращался ни на один день. Сейчас ситуация улучшается, и через несколько дней будет начат ремонт еще 25 поликлиник. Будем стараться провести его максимально быстро даже в сложных случаях, когда здание приходится ремонтировать полностью – от фундамента до кровли, как в случае с поликлиникой в Карачарово», – подчеркнул Собянин.

5-этажное кирпичное здание медицинского учреждения площадью 3,4 тысячи квадратных метров было построено на 3-й Карачаровской улице в середине 1950-х годов. Последние годы в нем работал филиал городской поликлиники № 36, амбулаторную помощь в котором получали жители Нижегородского района.

Головное здание ГП № 36 находится в Марьино, и большинству жителей Нижегородского района было добираться до него слишком долго и неудобно – около часа с пересадками на метро или личном автомобиле.

Поэтому было принято решение передать поликлинику на 3-й Карачаровской улице в состав Диагностического центра № 3 (филиал № 6), что сократит время поездки в головное здание на 20-25 минут. Трудовой коллектив поликлиники в полном составе перешел в штат Диагностического центра.

Комплексный капитальный ремонт поликлиники был начат в марте этого года и должен быть завершен в конце осени-начале зимы.