РИАМО - 22 июн. С 15 по 21 июня в Подмосковье проехали больше 17 миллионов автомобилей — это рекордное число транспорта с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Больше всего автомобилей проехали по областным дорогам 19 июня — более 2,6 миллиона. По сравнению с аналогичным периодом в апреле во время режима самоизоляции число транспорта выросло почти на 50%, а в сравнении с началом июня — на 22%.

«Сегодня утром движение было затруднено на трассе А-107 (Малое кольцо), на Ленинградском шоссе в Химках, на улицах Батарейной и Киово в Лобне, на Дмитровском шоссе в Дмитрове, на Ярославском шоссе в Пушкине, на Новорязанском шоссе в Люберцах, на Домодедовском шоссе в Домодедове, на Новорижском и Волоколамском шоссе в Красногорске», - говорится в сообщении.

Из-за возобновления дорожного трафика министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напоминает автомобилистам о соблюдении скоростного режима.