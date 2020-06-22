РИАМО - 22 июн. АО «Мособлэнерго» перейдет на усиленный режим работы в предстоящий выходной по случаю проведения парада Победы, это поможет обеспечить надежное электроснабжение потребителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.



«В период с 23 по 25 июня 2020 года запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей компании, оперативного и оперативно-ремонтного персонала», - говорится в сообщении.



Накануне рабочие провели внеплановые проверки электросетевого хозяйства на территории обслуживания «Мособлэнерго». Они дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование.



В филиалах и аппарате управления усилили меры пожарной и антитеррористической безопасности.



Для обеспечения максимальной надежности электроснабжения с 17:00 23 июня до 8:00 25 июня в АО «Мособлэнерго» введут режим «технологической тишины» - запрещены все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технарушений.

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