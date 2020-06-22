РИАМО - 22 июн. В течение минувшей недели Госжилинспекция Московской области обработала в областном Центре управления регионом 4,4 тысячи заявок жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО), по сравнению с позапрошлой неделей количество обращений снизилось на 10%, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.



«В топ-5 городских округов, которые продемонстрировали наибольшие темпы снижения, оказались Рошаль (92%), Жуковский (87%), Пущино (80%), Шаховская (67%), Волоколамский (55%). При этом Звездный городок, Молодежный и Серебряные Пруды составили тройку подмосковных муниципалитетов, из которых в ЕДС за неделю не пришло ни одной заявки», - говорится в сообщении.



Больше всего обращений в диспетчерскую службу поступило по вопросам ненадлежащей уборки подъездов, неисправностей дверей и освещения.



В категории «ненадлежащая уборка подъездов» обращений стало меньше на 44%. Лидерами по темпам снижения стали городские округа Орехово-Зуевский (90%), Истра (86%) и Химки (79%). При этом из 8 муниципалитетов – Бронницы, Краснознаменск, Луховицы, Протвино, Пущино, Рузский, Фрязино и Шаховская – за неделю не поступило ни одной заявки в данной категории.