РИАМО - 22 июн. С начала 2020 года в Подмосковье было вынесено 3365 постановлений на устранение нарушений порядка, чистоты и благоустройства, все нарушения оперативно ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«В муниципалитетах с населением более 200 тысяч за текущий год лучше всего поработали административные комиссии (АТК) в Красногорске (устранено 325 нарушений), Орехово-Зуеве (устранено 246 нарушений), Химках (устранено 176 нарушений)», – сказал глава Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что большую работу проделали в Солнечногорске (выявили 198 нарушений), в Серпухове (83 нарушения), Ступине (79 нарушений), Дмитрове (69 нарушений), Долгопрудном (63 нарушения).

Наиболее эффективно с начала года велась работа в Дубне (72 нарушения), Протвине (66 нарушений), Лыткарине (57 нарушений), Луховицах (55 нарушений), Шатуре (53 нарушения), Серебряных Прудах (56 нарушений).

Административные комиссии создали в муниципальных образованиях региона с начала 2018 года. Целью комиссий является выявление и пресечение нарушений чистоты, порядка и благоустройства, которые совершаются физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.