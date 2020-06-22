РИАМО - 22 июн. В понедельник на 56-м километре внешней стороны МКАД столкнулись два грузовых авто – МАН и КамАЗ, движение на данном участке было затруднено, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

«В 16:50 на 56-м километре внешней стороны МКАД произошло столкновение двух грузовых автомобилей - МАН и КАМАЗ. В результате чего произошел разлив битума на крайнюю правую полосу», – говорится в сообщении.

На месте работали оперативные службы. Движение на указанном участке было затруднено.