РИАМО - 22 июн. Полицейские в Ленинском городском округе остановили такси, у пассажира которого обнаружили и изъяли четыре свертка с гашишем, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Нарушителем оказался 24-летний житель Троицка, рецидивист.

«В ходе личного досмотра мужчины полицейские обнаружили и изъяли у него четыре свертка из полимерного материала. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством - гашишем общей массой 389 граммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сотрудник следственного управления УМВД возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, статьей 228.1 Уголовного кодекса РФ.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Видновский городской суд избрал меру пресечения в отношении злоумышленника в виде заключения под стражу.