РИАМО - 22 июн. Полицейские в Ленинском городском округе остановили такси, у пассажира которого обнаружили и изъяли четыре свертка с гашишем, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Нарушителем оказался 24-летний житель Троицка, рецидивист.
Сотрудник следственного управления УМВД возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, статьей 228.1 Уголовного кодекса РФ.
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
Видновский городской суд избрал меру пресечения в отношении злоумышленника в виде заключения под стражу.
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