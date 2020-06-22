РИАМО - 22 июн. В столице согласовали проектную документацию для капитального ремонта Библиотеки № 3 имени Н.А. Добролюбова, во время работ будет выполнен частичный ремонт фасада, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Здание библиотеки расположено по адресу: улица Новый Арбат, дом 30/9, район Арбат, Центральный административный округ Москвы.

«Библиотека ведет свою историю с середины 19 века, спустя 100 лет она получила новое помещение рядом со Смоленской площадью. Сейчас одна из старейших библиотек Москвы располагается в угловой части первого этажа многоквартирного дома, построенного в 1950 году», – сказала руководитель государственного автономного учреждения Москвы «Московская государственная экспертиза» Анна Яковлева.

Она добавила, что недавно эксперты Мосгорэкспертизы согласовали комплекс работ по ремонту и модернизации инженерных систем помещений. В ходе работ планируется полностью заменить систему электроснабжения, отремонтировать козырек, заменить дверные блоки и двери.

Предусматривается установка в библиотеке новых отопительных приборов подводок к ним, запорной и регулирующей арматуры по существующей схеме. Планируется обновление вентиляционного оборудования, автоматизация и диспетчеризация активной противопожарной защиты.

«Часть здания оборудуют средствами, предназначенными для облегчения посетителям ориентации в помещениях, акустическими устройствами и средствами информации, предназначенными для оказания помощи лицам с дефектами зрения, а также для дублирования визуальной информации в наиболее ответственных местах», – заключила Яковлева.

Библиотеки ремонтируют и модернизируют в Москве под руководством мэра столицы Сергея Собянина. В рамках этой работы формируются открытые пространства для горожан, культурные центры, где сочетаются несколько полезных и важных функций.