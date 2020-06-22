РИАМО - 22 июн. В районе Куркино на северо-западе Москвы завершают строительство начальной школы с детским садом, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«На строительстве начальной школы с детским садом на Воротынской улице проведено 18 инспекционных проверок с участием специалистов Центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Объект введут в эксплуатацию после устранения всех замечаний в строгом соответствии утвержденному проекту», – сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Здание находится по адресу: улица Воротынская, дом 12, корпус 3. По словам Антосенко, на основании поданного застройщиком извещения об окончании работ проводится заключительная проверка.

Ввод объекта в эксплуатацию запланировали в третьем квартале этого года.