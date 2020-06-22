РИАМО - 22 июн. На северо-западе Москвы в составе проекта «Город на реке Тушино-2018» ввели в эксплуатацию еще один жилой дом, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Выданный документ содержит основные характеристики объекта капитального строительства и подтверждает, что дом соответствует всем требованиям безопасности и готов к заселению», — рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Более 700 граждан инвестировали средства в строительство введенного корпуса, в скором времени им будут переданы ключи от квартир.

Жилой дом находится по адресу: Волоколамское шоссе, дом 71, корпус 4. Он состоит из 14 секций переменной этажности от 7 до 22 этажей. В нем создано 773 квартиры. Это около 55 тысяч квадратных метров жилой площади, 721 машино-место и 430 кладовых на двухуровневом подземном паркинге.

Согласно концепции «Города на реке Тушино-2018» жилые дома в проекте называются кварталами, также у каждого из них есть порядковый номер. Квартал 3 — это первый объект, построенный в составе второй очереди.