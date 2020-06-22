РИАМО - 22 июн. В Подмосковье зафиксирован рекордный показатель на торгах по аренде земельного участка, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.
В Королеве прошли торги для субъектов малого и среднего предпринимательства по сдаче в аренду земельного участка на 9 лет, предназначенного под размещение объектов общественного питания, магазина или бытового обслуживания.
Площадь земельного участка составляет 620 квадратных метров. При этом у него достаточно удобное расположение – на пересечении автомобильных дорог, что сделало объект весьма привлекательным для участников аукциона.
«Правительство Московской области ведет активную работу по созданию условий и оказанию помощи малому и среднему предпринимательству на территории региона. У нас сформирован и постоянно обновляется перечень участков, которые представители МСП могут взять в аренду и реализовать на них бизнес-проект», – отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
По словам главы комитета по конкурентной политике Елены Волковой, ведется активное информирование населения и предпринимателей о выставленных на аукционы объектах. Это способствует росту количества участников и делает торги максимально открытыми и конкурентными.
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