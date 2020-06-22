РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июн. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с ветеранами бывшего военного городка микрорайона Заря в День памяти и скорби возложил корзины с цветами к трем мемориалам, посвященным героизму фронтовиков, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

«Сегодня, 22 июня – день начала Великой Отечественной войны вписан в историю, как День памяти и скорби. А в мае 1945 года, 75 лет назад наши отцы и прадеды победили в войне, подарив нам не только жизнь и мир, но и большую, мощную страну, которой мы гордимся. Наша задача – помнить о подвиге советского солдата, о героизме детей и матерей, которые ковали победу в тылу. И, конечно, не допускать переписывать историю в угоду, каких бы то ни было политических сил», - сказал Ефимов.

Он поблагодарил ветеранов за стойкость и мужество, передал пожелания здоровья, благополучия и крепости духа от председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Вместе с ветеранами и кадетами школы №15 депутат возложил цветы к памятнику главнокомандующему войск ПВО, маршалу Советского Союза Павлу Батицкому, памятным плитам в Сквере Героев Отечества микрорайона Заря, главных командований Войск ПВО и ВВС и Памятнику Защитникам неба Отечества.

«Мы не виделись более трех месяцев – ветераны сидели на карантине. И, конечно, сегодня тоже в масках и перчатках, но впервые за долгое время встретились со своими сослуживцами, почтили память земляков», - отметил председатель Объединенного Совета ветеранов Заря Алексей Дедов.