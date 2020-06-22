РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Жители Подольска почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания в поселках округа в День памяти и скорби, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«С соблюдением мер предосторожности, в деревне Булатово, поселках Поливаново и Дубровицы в понедельник, в День памяти и скорби, прошли памятные возложения цветов, венков у мемориалов и обелисков, посвященные 79-ой годовщине начала Великой Отечественной войны. Жители отдали дань уважения и памяти тем, кто спас нас от фашизма и почтили память павших минутой молчания», - сказал Боярко.

Как сообщается на сайте администрации округа, также в этот день цветы и венки возложили к памятникам Неизвестному солдату, Подольским курсантам на территории гимназии имени Подольских курсантов, Скорбящая мать и на старом кладбище в микрорайоне Климовск, а также к памятникам, расположенным в населенных пунктах микрорайонов Дубровицкий, Лаговский, Стрелковский, Львовский.

Гирлянду Славы возложили к памятнику Подольским курсантам, на площади Славы у Вечного огня, у Братских могил на городском кладбище «Красная горка» в Подольске.

День начала Великой Отечественной войны (22 июня) установлен как памятная дата в России – День памяти и скорби – федеральным законом 1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

Именно в этот день в 1941 году Германия напала на СССР без объявления войны. В память об этом трагическом событии в стране вспоминают погибших, проводят шествия со свечами, возлагают цветы к памятникам и воинским мемориалам. В России в этот день приспущены государственные флаги.

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