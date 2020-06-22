РИАМО - 22 июн. Решение об открытии парка «Зарядье» в Москве еще не принято, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы парка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что «Зарядье» может открыться 23 июня в случае благоприятной эпидемиологической ситуации.

«Никакого переноса нет. Пока не было решения об открытии», - сказал собеседник агентства.

В Москве с 23 июня вступит в силу третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В частности, откроются кафе и рестораны, снова можно будет пользоваться детскими и спортивным площадками.