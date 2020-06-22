РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июн. В подмосковном Красногорске суд может прекратить уголовное дело по факту гибели рабочего во время монтажа «Колеса обозрения» в 2018 году, сообщается на официальном сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следственным отделом по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из акционерных обществ. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть рабочего - часть 2 статьи 216 УК РФ», - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 31 декабря 2018 года в ночное время 31-летний сотрудник организации, занимающейся строительно-монтажными работами на одной из строительных площадок в городе Красногорске, осуществлял монтаж металлических конструкций аттракциона «Колесо обозрения». Для этой цели он использовал автогидроподъемник и автомобильный кран, предоставленный компанией обвиняемого. В результате технической неисправности строительной техники, потерпевший упал на землю с большой высоты. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

В рамках расследования уголовного дела следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен большой объем работы, в том числе: допрошен ряд свидетелей, осмотрено место происшествия, истребована и изучена вся необходимая должностная документация, получено заключение ГИТ. Помимо этого, назначены и проведены судебно-медицинская и строительно-техническая судебная экспертизы.

«На допросе у следователя мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Также обвиняемый в полном объеме возместил материальный вред потерпевшей стороне. В связи с чем уголовное дело направлено в суд с ходатайством о прекращении и назначении мужчине меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», - заключается в материале.