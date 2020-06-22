РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. В парке Талалихина Подольска появился прокат нового детского электромобиля, который плавно раскачивается и движется по траектории, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница парка.

«В парке имени Талалихина с 21 июня на танцевальной площадке начал работать новый аттракцион - прокат электромобиля Happpy Car. Аттракцион будет работать все лето с 10:00 до 21:00. Стоимость катания - 5 минут за 200 рублей», - сказала сотрудница.

Она отметила, что дети могут самостоятельно управлять электромобилем с помощью рычага. Помимо того, что автомобиль движется по траектории, задаваемой управлением, он плавно раскачивается из стороны в сторону.