РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июн. В День памяти и скорби члены местного Политсовета партии «Единая Россия» приняли участие в митинге памяти в Сквере ветеранов в микрорайоне Новый Свет в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Инициаторами мероприятия выступили ветераны микрорайона «Новый свет», члены фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Леонид Любимцев, Марина Жирова, Сергей Чураков, представители территориального общественного самоуправления. В сквере Ветеранов присутствующие возложили к закладному камню алые гвоздики.

«Мы помним, чем обернулась эта война для нашего народа, миллионами погибших на фронтах Великой Отечественной, в тылу от голода и холода. Мы никогда не забудем нашу славную историю. Сейчас на Западе пытаются переиначить события той поры, но мы то с вами знаем, какой ценой далась нашей стране победа. Вечная память, вечная слава всем погибшим», - сказал Чураков.

Он добавил, что в сквере ветеранов на месте закладного камня будет стоять стела в виде знамени с надписью «Никто не забыт, ничто не забыто».

После возложения цветов все присутствующие почтили память погибших в годы войны минутой молчания.

По словам председателя территориального общественного самоуправления, члена партии «Единая Россия» Антонины Чапля, в этот день пришло много молодежи и это не случайно, так как они ведут большую патриотическую работу.

«Сейчас тревожные времена и наше поколение просто обязано воспитывать патриотизм. Нынешнее поколение растет в таких условиях, что они не знают, что и как было. И мы рассказываем им, чтобы они знали и помнили героическую историю своей страны, ее настоящих героев», - подчеркнула Чапля.

«У меня воевал прадед и я считаю, что этот день важен для всех. Мы должны его помнить и никогда не забывать. Также в будущем рассказывать своим детям. Наши прадеды отдали свою жизнь, что бы мы жили сейчас», - отметила ученица 8 класса школы № 25 Татьяна Грешникова.

Более 20 тысяч жителей Балашихи участвовали в боях на фронтах ВОВ. Лишь половина из них вернулась домой.

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