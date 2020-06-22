РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 июн. В Домодедове за сутки выявили еще 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе зафиксировано 1585 случаев заболевания, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили еще 506 случаев заболевания.

«Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 1585 (+7)», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области зафиксировано 54 375 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 783 заболевших. Выздоровели и выписались 25 036 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.