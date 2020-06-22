РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июн. Сотрудники полиции городского округа Мытищи поучаствовали в акции в память о погибших воинах в Великой Отечественной войне, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

«Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Мытищинское» присоединились к акции проходящей в память о погибших воинах», - говорится в сообщении.

День начала Великой Отечественной войны (22 июня) установлен как памятная дата в России – День памяти и скорби – федеральным законом 1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

Именно в этот день в 1941 году Германия напала на СССР без объявления войны. В память об этом трагическом событии в стране вспоминают погибших, проводят шествия со свечами, возлагают цветы к памятникам и воинским мемориалам. В России в этот день приспущены государственные флаги.