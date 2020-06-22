РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Более 80 человек приняли участие в сдаче крови в подмосковном Подольске за прошедшую неделю, сообщается в группе «ГБУЗ МО «ПСПК» в соцсети «ВКонтакте».

«С 16 по 19 июня на Подольской станции переливания крови приняли участие в сдаче крови 83 донора, среди которых 20 человек сдали кровь впервые. В результате было заготовлено 46 литров цельной крови, а у 12 доноров был осуществлен забор и было заготовлено 7 литров плазмы», - говорится в сообщении.

Сотрудники Подольской станции переливания крови поблагодарили доноров и напомнили о том, что прием проводится с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 по улице Кирова, дом 9. С собой необходимо взять паспорт. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)754-59-81.