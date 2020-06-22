РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. На улице Гоголя подмосковных Люберец произошел в понедельник вечером прорыв канализации, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник УК «Люберецкого городского жилищного треста» Алексей Щедров.

«На улице Гоголя в районе домов №310 и 12 произошел прорыв канализационного коллектора. Он принадлежит «Мосводоканалу», который несколькими машинами производит откачку сточных вод», - сказал Щедров.

Он отметил, что руководство УК находится на месте аварии. «Мосводоканал» должен будет устранить прорыв и продезинфицировать подтопленные места.

«Мы проследим, чтобы работу по устранению аварии и дезинфекции придомовой территории провели качественно», - заключил Щедров.