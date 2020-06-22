РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. В подмосковных Люберцах перенесли время онлайн-встречи главы округа Владимира Ружицкого, которая пройдет 23 июня, сообщил журналистам представитель пресс-службы администрации муниципалитета.

Из-за пандемии коронавируса традиционная ежемесячная встреча главы с жителями пройдет 23 июня онлайн - в аккаунтах главы в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.

«Изначально встреча была запланирована на 18:00. Сейчас время изменилось: она состоится в 18:30», - сказал представитель пресс-службы.