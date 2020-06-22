РИАМО - 22 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона проголосовать по поправкам к Конституции, губернатор обратил внимание, что голосование будет максимально удобным и комфортным.

Воробьев напомнил, что в понедельник установлена памятная дата – День памяти и скорби. Губернатор отметил, что наверняка каждый в своей семье помнит дедов и прадедов, кто участвовал и победил в Великой Отечественной войне.

«Что касается ковида, то он медленно, но верно уходит. Мы видим благоприятную обстановку и поэтому, по сути, снимаем все ограничения, открываем все торговые центры с 25-го числа, с 1 июля будут работать все спортивные сооружения. А дальше останутся только маски — их ношение в общественных местах крайне важно», — написал Воробьев в «ВКонтакте».

Губернатор напомнил, что 24 июня состоится парад Победы на Красной площади. 25 июня начнется голосование по поправкам в Конституцию.

«Я хочу попросить всех прийти, проголосовать — мы сделаем это максимально удобно и комфортно для вас и членов вашей семьи. Или к вам придут, или можно будет выйти во двор и отдать свой голос», — добавил губернатор.

Воробьев подчеркнул, что Конституция является основным законом и важны социальные гарантии, развитие экономики.

«Ценность семьи для нас имеет приоритетное значение, но, на мой взгляд, самое главное — что у нас есть президент: гарант стабильности, гарант развития и реализации тех масштабных проектов, которые видит каждый город Подмосковья», — отметил Воробьев.

Он призвал всех найти время и желание, прийти и проголосовать по поправкам в Конституцию.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Кроме того, у жителей страны будет возможность проголосовать с 25 по 30 июня.

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